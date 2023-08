El ejemplo máximo de polémica es John Fury, el padre y esquinero del dos veces campeón mundial de boxeo de peso pesado Tyson Fury, así como del boxeador profesional Tommy Fury.

Tyson se enfrentará a Francis Ngannou en un combate millonario, mientras que Tommy se medirá al youtuber KSI el próximo 14 de diciembre en Reino Unido. Durante la presentación del combate desató una pelea multitudinaria y el exboxeador y ahora esquinero ha vuelto a ocupar todos los focos.

TYSON FURY'S DAD JHON FURY IS FLIPPING TABLES AT THE PRIME CARD PRESS CONFERENCE AND A FIGHT BROKE OUT#LoganPaul#KSIFury#KSI#DillonDanis#Prime#Fights#tomyfurypic.twitter.com/YaYyZDclmY