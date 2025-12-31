Encuentran el cuerpo de la atleta Erica Fox tras el ataque de un tiburón en California

La triatleta desapareció hace seis días durante un entrenamiento y las autoridades hallaron su cadáver a 48 kilómetros. Testigos aseguraron haber visto un tiburón con restos humanos en su boca.

La triatleta Erica Fox ha sido hallada sin vida seis días después de su desaparición cuando se encontraba entrenando en aguas de la costa de California. Medios locales apuntan al ataque de un tiburón después de que varios testigos aseguraran haber visto al animal cerca del grupo de entrenamiento y posteriormente con restos humanos en su boca.

Fox desapareció el pasado 21 de diciembre cuando se encontraba entrenando con un grupo de trece atletas en las costas de California.

Sus compañeros denunciaron su desaparición y entonces se inició un dispositivo de búsqueda por parte de las autoridades locales.

Diez días después los buzos hallaron su cuerpo a casi 50 kilómetros de distancia de la zona en la que sus compañeros la vieron por última vez.

Erica, de 55 años, era una conocida triatleta estadounidense que había participado en dos Ironman y en numerosas citas de triatlón.

Un testigo vio al animal

Según medios locales, un hombre vio cómo un tiburón se encontraba en las inmediaciones del grupo que entrenaba natación en la costa. Posteriormente habría visto a este animal con restos humanos en su boca. Tras ello se habla ya de un nuevo ataque de tiburón en las costas de Estados Unidos.