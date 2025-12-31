¿Quiénes serían los pilotos más rápidos con el mismo coche? No sorprende ver a Alonso en el podio

Según un ranking realizado por 'Motorsport', Fernando Alonso sería tercero por detrás de Max Verstappen y de Charles Leclerc.

El medio 'Motorsport' ha desarrollado un ranking de qué pilotos serían los más rápidos si llevaran el mismo coche. A través de "datos comparativos entre compañeros y entrelazando cambios de equipo", han llegado a la conclusión de cuáles son los cinco pilotos más rápidos de la parrilla de la Fórmula 1.

No sorprende ver a Fernando Alonso en el podio (tercero) ni a Max Verstappen como líder. Justo en el medio se encuentra Charles Leclerc.

En quinto lugar, el actual campeón del mundo: Lando Norris. Cuarto es George Russell.

Fernando se queda en el tercer lugar, a menos de tres décimas de Max: "Alonso sigue siendo excepcionalmente fuerte a sus 44 años".

"Alonso le sacó una media de 0,53 segundos a Lance Stroll en clasificación en los últimos tres años. Si nos remontamos aún más atrás, hay una comparación adicional con Kimi Raikkonen: Alonso fue de media unas cuatro décimas y media más rápido que el finlandés en 2014, mientras que Vettel estuvo solo unas dos décimas y media por delante en los años siguientes", dice el mencionado medio.

Max sería el más rápido. Ya lo demostró en este 2025, cuando estuvo a punto de lograr el título a pesar de que su Red Bull estaba muy por detrás del McLaren en algunas carreras.

"Como era de esperar, el primer puesto es para Max Verstappen, pero el alcance de su dominio debería sorprender incluso a los escépticos. Matemáticamente, eso se traduce en una ventaja combinada de 0.237 segundos sobre el segundo piloto", cierra el análisis.