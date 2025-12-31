Dani Pedrosa señala a las dos próximas estrellas de MotoGP que llegarán muy pronto

La leyenda de MotoGP tiene muy claro los dos nombres que más darán que hablar en el futuro: David Alonso y Máximo Quiles.

En este mundial de MotoGP luchan los hermanos Márquez, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia... y algunos otros. Pero en el futuro llegarán nuevos pilotos, jóvenes, que podrían cambiar la categoría.

Dani Pedrosa, leyenda de la categoría reina, tiene claro quiénes son los dos nombres que más van a dar que hablar: David Alonso y Máximo Quiles. El primero, campeón de Moto3 que está temporada ha competido en Moto2; el segundo ya ha corrido algunas carreras este curso en la menor categoría.

"Claro que no lo sabemos con certeza y nunca podremos predecirlo, pero sin duda hay un gran potencial para pilotos como David Alonso o incluso Máximo Quiles", dice el ahora piloto desarrollador de KTM.

Cree que el talento que llega a MotoGP es enorme: "Está emergiendo mucho talento. Estos pilotos marcarán la pauta de la próxima generación y ofrecerán carreras fantásticas".

Pero de momento tendrán que esperar. Los aspirantes en MotoGP son otros. En 2026, con la Ducati, Marc Márquez volverá a ser el gran favorito al título. No hay ninguna duda.

La incógnita llegará en 2027 y el cambio de reglamento en la competición. Los pilotos saldrán al mercado y podría haber muchas nuevas caras en equipos inesperados.