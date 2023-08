Muchos expertos destacan que los tiburonesno tienen interéspor la carne humana, pero cada vez es más común ver ataques de tiburones en las aguas. Muchos surfistas se enfrentan a su peor pesadilla, y no todos son capaces de reaccionar de la misma forma que Jack Frost.

El surfista irlandés se enfrentó a un tiburón blanco de 3,5 metros la semana pasada, y un vídeo del ataque ha dado la vuelta al mundo. En Margaret River, localidad situada al suroeste de Australia Occidental se produjeron los hechos. Una semana después ha realizado unas declaraciones en 'SwellNet' contando cómo vivió aquel momento que casi le cuesta la vida.

"Estaba sentado en mi tabla y de repente me golpeó con fuerza", dijo. "No me agarró, pero me empujó con fuerza. Decidí que no me iba a rendir, así que me subí a su espalda y le golpeé la cabeza varias veces... no hizo mucho, ni siquiera se inmutó", añadió.

"Pero luego empecé a golpearlo en el costado, hacia las branquias, y debe ser que le di un golpe en un punto sensible porque se sumergió de repente", explicó Jack Frost. "Se hizo el silencio y luego volví a subir a mi tabla. Menos mal que mi leash (cuerda que une a la tabla) no estaba en su boca, de lo contrario, le hubiera arrastrado", comentó el surfista de 24 años.

Pero su sufrimiento no iba a quedar ahí, ya que tuvo que remar hasta la orilla con su tabla. En ese momento muchas cosas se le pasaron por la cabeza, pero la frase "vas a estar bien... vas a sobrevivir", retumbaba en su cabeza. Su fortaleza mental venció al pánico.

Al salir del agua muchos ciudadanos le ayudaron a curar sus heridas aplicando torniquetes, y tuvo que ser trasladado al hospital para que le dieran puntos.

Ante la pregunta de si volvería a surfear, Jack Frost tiene claro que sí a pesar de lo sucedido: "100%. Tengo ganas de volver allí. "Sé que tengo mucha suerte de haber tenido esa experiencia y salir adelante", justificó.

A pesar de su valentía, no esconde que a partir de ahora estará más alerta ante lo que pueda ocurrir: "Antes de esto surfeaba mucho solo, surfeaba en muchos lugares peligrosos y eso nunca me preocupaba". "Creo que ahora seré un poco más cauteloso y surfearé con al menos una persona más", concluyó Frost.