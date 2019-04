Javier Tebas: "El cese de Lopetegui como seleccionador fue precipitado"

"Lo lógico es que el entrenador que no perdió en 20 partidos hubiera seguido", añadió Tebas, que catalogó la eliminación de España ante Rusia en octavos de final de Rusia 2018 de "inesperada".

"Es un fracaso caer en octavos, porque no estuvimos al nivel esperado", sentenció Tebas. Volviendo a la destitución de Julen Lopetegui, Tebas insistió en que fue "precipitada" y añadió: "aunque no me hubiera gustado cómo se produjeron las negociaciones, aunque no te guste, yo no hubiera tomado esa decisión de cesarle. A lo mejor con Lopetegui en el banquillo no estaríamos hablando tanto de la eliminación de España", declaró.

El presidente de LaLiga fue preguntado por el próximo seleccionador y admitió "no saber nada" de quién se sentará en el banquillo de la Selección, pero garantizó que en España "hay muy buenos entrenadores y la directiva acertará".

"Lo único que pido es que las próximas decisiones de la RFEF tengan clarividencia y no se tomen en momentos calientes", apuntó. Con respecto a David De Gea, Tebas dijo que es un guardameta que sirve para la Selección atestiguando que el portero del Manchester United "es portero para España y para cualquier selección del mundo".

A la pregunta de si se ha agotado el estilo de juego de España, el presidente de LaLiga dijo que se ha hablado "demasiado" del estilo, "y lo que tenemos que crear es un estilo para ganar las competiciones y lo decidirá el próximo seleccionador".

Preguntado también por la posibilidad de jugar la Supercopa de España a partido único, Javier Tebas afirmó que ahora mismo se jugará a dos partidos, pero que está dispuesto "a cambiarlo si se quiere jugar a un partido. Hablaremos con la Federación y los clubes para solucionarlo cuanto antes", manifestó.

Por último, habló de la posible marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Para el presidente de LaLiga "no sería una buena noticia, porque Cristiano Ronaldo es uno de los dos mejores jugadores del mundo, junto con Leo Messi y, por tanto, quiero que los dos jueguen en nuestra Liga", concluyó.

Javier Tebas presenció el acto de bienvenida a los clubes ascendidos tanto en LaLiga (Huesca, Rayo Vallecano y Real Valladolid) como en LaLiga 1/2/3 (Mallorca, Rayo Majadahonda, Elche y Extremadura) para disputar la temporada 2018/ 2019. En la presentación estuvieron los directivos de los equipos ascendidos, además de la nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda.