Aramco Racing Team VR46 ya es una realidad. El equipo creado por Valentino Rossi correrá las próximas cinco temporadas en MotoGP y lo hará con una moto de Ducati. El equipo de 'Il Doctore' ha firmado con el fabricante italiano un acuerdo para los próximos tres años.

"Vamos a competir con Ducati, una moto italiana, con pilotos italianos y el equipo tendrá su sede en Tavullia. Y creo que lo vamos a disfrutar muchísimo", afirma Valentino en rueda de prensa previa al Gran Premio de Holanda. Ahora la incógnita está en quiénes serán los pilotos que corran en el Aramco Racing Team VR46.

Se espera que los pilotos de la nueva escudería de la categoría reina del motociclismo sean el hermano de Rossi, Luca Marini, y Marco Bezzechi. Pero al ser preguntado por la posibilidad de pilotar en su propio equipo, el '46' deja abierto su futuro aunque apunta que será complicado verle en la Ducati.

"Aún no he decidido nada acerca de mi futuro, porque creo que voy a pensarlo más en profundidad durante las vacaciones. También tengo que hablar con Yamaha y con el equipo Petronas. En cualquier caso, nosotros queremos tratar de cosechar mejores resultados. El comienzo de la temporada dista de ser fantástico, así que en estas circunstancias será muy difícil que pueda continuar el año que viene. Aunque me están empujando para que pilote yo la moto de mi equipo, creo que va a ser muy difícil", dice el nueve veces campeón del mundo.

'Il Doctore' fue preguntado por las palabras del príncipe saudí, propietario de Aramco, patrocinador principal del equipo. Abdulaziz bin Abdullah bin Saud aseguró que "sería fantástico que Valentino Rossi compitiera los próximos años en el equipo junto a su hermano Luca Marini". Sobre estas declaraciones el de Tavullia reitera que ve complicado que compita junto a su hermano en su escudería.

"Hemos hablado un par de veces y siempre me está presionando para que siga el año que viene. Y sé que le gustaría que nos juntáramos mi hermano y yo, pero siempre digo lo mismo, será muy difícil que pilote la moto de mi equipo", sostiene Rossi, que decidirá si continúa o cuelga el mono de MotoGP en el parón de verano.