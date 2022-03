Las sensaciones de la nueva Honda de cara a la temporada de MotoGP son muy positivas así que, ¿estaremos ante el año de Marc Márquez? Las palabras de otro piloto español de Repsol Honda, Pol Espargaró, invitan al optimismo: "Tenemos la mejor moto".

"El objetivo de Honda es que todos sus pilotos vayan rápido. Que siga ganando Marc o que gane yo o que ganen los satélites, pero que alguien esté liderando la fábrica es algo básico, que alguien gane el título", señaló el piloto en una entrevista al diario deportivo 'As'

Espargaró reconoce que se ha llevado a cabo un gran trabajo en equipo, aunque se echó de menos a Márquez durante toda la preparación: "Lástima que Marc no haya estado en la mayoría de ese proceso, porque creo que podría haber aportado aún más, pero aún así todos hemos puesto de nuestra parte".

El piloto se ha mostrado muy satisfecho con las primeras impresiones de la moto: "Para mi gusto, la nueva Honda es mejor en todo. No hay nada negativo. No le he visto ningún punto negativo hasta el momento. Pierde un poquito de estabilidad en el tren delantero, pero lo ganas tantísimo en el tren trasero que tampoco lo echas en falta. A mi parecer, creo que la moto es mejor en todo".

Esta temporada podría producirse un interesante cara a cara entre ambos pilotos: "Es evidente que Marc es el principal rival, pero también son rivales Fabio y 'Pecco', y el objetivo que tenemos que tener en esta fábrica es ser campeones del mundo y eso también pasa por mí".

No obstante, no quieren confiarse y son conscientes de que todos los equipos están tratando de mejorar sus prestaciones para este año: "Es evidente que las otras fábricas también están mejorando sus motos y no sabemos el potencial que tienen, pero tampoco ellos saben el nuestro. Nosotros también tenemos margen de mejora y el estar ahí tan rápido, con una moto tan nueva, es algo muy positivo".