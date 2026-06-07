La sorprendente comparación de Lorenzo: "Márquez me recuerda mucho a Nadal, nunca..."

El expiloto de MotoGP habla sobre el vigente campeón del mundo después de que Marc haya consegido la primera victoria de la temporada en Balaton Park.

Marc Márquez volvió a subir a lo más alto del podio. El piloto español se llevó la victoria en el GP de Hungría menos de un mes después de pasar por quirófano para una doble operación de hombro y pie.

Una victoria brutal en la que Marc ha vuelto a demostrar que es un auténtico fuera de serie. Pole, victoria en la sprint y en la carera del domingo para redondear un fin de semana perfecto del piloto de Ducati.

Una cita en la que Márquez ha vuelto a dar evidente prueba su coraje y valentía. Esto es algo que ha querido destacar el expiloto de MotoGP, Jorge Lorenzo, quien ha comparado al piloto de Cervera con Rafa Nadal: "Lo que más destaca es su lado mental".

"Nunca se rinde, tiene una ambición desmedida y sobre todo en condiciones físicas difíciles se imagina a sí mismo volviendo fuerte. Recuerda mucho a Rafa Nadal, así, que nunca tiraba la toalla y siempre se las ingeniaba para volver fuerte a la cima", concluyó Lorenzo, según recoge 'Motosan'.

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