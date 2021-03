Valentino Rossi ha comparecido ante los medios tras la presentación de la nueva moto que pilotará con el equipo Yahama SRT Petronas. El italiano afronta una nueva etapa en Moto GP, con el equipo satélite de Yamaha. A pesar dos malas temporadas en el equipo principal japonés, Rossi se ve muy motivado para volver a alcanzar la gloria en la máxima categoría reina del automovilismo, apostando por victorias en 2021. De hecho el de Tavullia fue muy contundente al afirmar que de no conseguir éxitos, no seguirá la temporada que viene.

"Esta es una temporada muy importante porque en las dos anteriores, los resultados no fueron buenos. Quiero pelear por podios y por victorias. Decidiré mi futuro durante el parón de verano, y dependerá de los resultados. Si peleo por podios o victorias, seguiré. Si no, no. Pero esa es mi idea; no he hablado ni con el equipo, ni con Yamaha. A lo mejor, ni siquiera tengo opción a decidir", afirmó, tajante, el italiano.

Valentino también fue preguntado por Marc Márquez, que se perdió toda la temporada de 2020 tras su lesión en el húmero. El español evoluciona favorablemente aunque es duda para pilotar la Honda RC213V en las primeras carreras. El nuevo compañero de Franco Morbidelli ha recalcado que si el de Cervera no se pierde muchos Grandes Premios será un firme candidato al título.

"Habrá que entender cuando volverá, porque lo que yo entiendo es que aún necesita un poco de tiempo, pero cuando vuelva será fuerte. Si no pierde muchas carreras al inicio podrá luchar por mundial", comenta Rossi sobre el piloto de Honda Repsol, con quien ha tenido sus más o sus menos tanto dentro como fuera de la pista.

A pesar de una parrilla muy apretada con Joan Mir y Márquez como rivales a batir, entre muchos otros, el '46' fue preguntado por la posibilidad de ganar su décimo título mundial a los 42 años, cosa que no le obsesiona ya que si "llega al top-5 sería feliz".

"Es difícil hacer una lista de favoritos porque al menos son 10, o te dejas alguno o has de decirlos a todos es lo bello de la MotoGP, hay tantas motos, equipos y pilotos distintos. Todos los que están en parrilla piensan en poder ganar el mundial y también yo, por qué no. Es difícil porque hay tantos que van fuerte, hay que ver muchas cosas como lo moto, como me encuentro con el equipo, si estoy en forma como para vencer, pero sin obsesión. Puedo sentirme contento con volver a ganar una carrera, hacer una campaña de protagonista y luego uno decide lo que eso quiere decir", explica 'Il Doctore'.