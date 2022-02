El ocho veces campeón del mundo volvió a pilotar en su tercer test de pretemporada. Esta vez en Sepang (Malasia) y, con la moto oficial de Honda para 2022, el de Cervera terminó la primera sesión de entrenamientos en octavo puesto a pesar de las dos caídas.

Márquez, ya recuperado de su lesión de húmero, de 2020, y de la diplopía (doble visión), ha finalizado la primera jornada de entrenamientos a 0,9 décimas del líder del día, Aleix Espargaró. Ha rodado durante 62 vueltas en el circuito malasio, donde ha sufrido dos caídas que no revisten gravedad. Se ha podido levantar sin problemas y volver a boxes con el mono rasgado.

A fall at Turn 15 for @marcmarquez93. Rider OK and already back in the pits.