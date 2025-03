La reflexión de Álex Márquez sobre luchar por el Mundial contra Ducati: "Soñar es gratis pero..."

MotoGP2025 ya ha dado las primeras pistas de lo que puede deparar un año que pinta espectacular. La dupla Marc Márquez -'Pecco' Bagnaia es la pareja más temida de la competición, aunque Álex Márquez se ha posicionado como la que puede ser una de las grandes revelaciones de este curso y quedando por delante de un Bagnaia que a priori tiene más recursos en su moto.

Tras estas primeras pruebas, Álex ha sido claro sobre sus opciones de acabar como primero al término de la temporada, siendo Ducati el principal candidato para alzarse con el título. Sin embargo, el piloto catalán ha hablado sobre la posibilidad de luchar de tú a tú por el título con Marc y 'Pecco': "Te respondo sincero: No, no es posible. Hay que ser realista, creo que ellos llevan muchos más años estando delante, luchando por campeonatos, luchando por estar entre los tres primeros constantemente en el Mundial".

"Marc ha ganado muchísimo... Tiene la experiencia que nosotros no tenemos, de luchar delante, de estar cada fin de semana en el podio, pero ¿por qué no? Soñar es gratis. Siendo realista, no, pero la vida me ha enseñado que soñando y trabajando se pueden conseguir cosas, así que nosotros vamos a dar el máximo y veremos dónde estamos a final de temporada", ha reconocido Álex en 'DAZN' tras terminar la 'sprint'.

La carrera del domingo es una prueba real para confirmar si las buenas sensaciones mostradas por el español no son flor de un día. Por ello, el catalán explica la estrategia que ha seguido para poder asegurar el segundo puesto: "Creo que hemos hecho nuestro máximo. Hemos llegado al objetivo, que era lo importante".

Para la disputa del domingo, la clasificación le ha servido a Álex para analizar todos los puntos fuertes y débiles que su hermano ha sacado a relucir en pista. Un estudio importante en estas primeras carreras: "Me ha servido porque hace algunas trazadas diferentes, la curva 4 la hace rapidísimo; la 1 y la 3 las hace constante... A partir de allí, mi objetivo es hacer una carrera sólida".

Igualdad con Bagnaia

A pesar de que la moto Ducati tiene una velocidad mayor que la del resto, los datos de lo que va de fin de semana muestran que Bagnaia no es igual de rápido que el español. No obstante, Álex cree que el italiano tiene algo más que ofrecer: "Creo que tiene alguna decimita más. Salir bien y hacer unas buenas primeras vueltas será importante".