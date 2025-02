El jefe de Ducati responde a los que esperan "follón" entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia

Ducati tiene un 'Dream Team' con Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Los dos grandes campeones con la mejor moto. Y el de Cervera ya ha empezado dominando en los entrenamientos del Gran Premio de Tailandia. Y Davide Tardozzi ha respondido a "la gente que espera follón" en el equipo, asegurando que no lo verán.

"La gente cree que habrá follón en Ducati, pero no lo verán", dice el jefe de la escudería de Bolonia.

"El equipo está por encima de todo. Tenemos un equipo con dos pilotos, muy buenos, no dos equipos. Esta es la mentalidad Ducati y a partir de ella ayudamos a los dos equipos de la misma manera. No existe división alguna en el box. Los ingenieros son para las dos pilotos y cada uno tiene sus mecánicos, con los que trabaja en su parte del box, pero también podrían trabajar los mecánicos de cada piloto con el otro si fuera necesario", expresa Tardozzi desde Tailandia.

Quiere que sus chicos trabajen como equipo y no haya ningún enfrentamiento: "Ducati tiene un equipo de dos pilotos, que quede claro. Y no tenemos ningún problema en convivir todos juntos, porque tenemos un grupo de trabajo que trabaja para dos pilotos".

"Somos más fuertes..."

Insiste Tardozzi en que no habrá ningún problema: "Todo el mundo espera que haya follón en el box, pero no creo que eso suceda porque Ducati es más fuerte que todo eso y Ducati tiene esa mentalidad que ya te he dicho y que también Márquez ha entendido. Ganará el mejor y prevalecerá el respeto entre los pilotos".

"Ducati quiere las cosas serias el sentido de que no quiere guerras internas. Puede haber roces durante el año cuando hay dos pilotos fuertes dentro de un mismo equipo, pero el respeto que hay entre estos dos pilotos resolverá cualquier problema. A eso contribuirá sobre todo Gigi Dall'Igna, que es el principal impulsor de esta filosofía de nuestro equipo", dice el jefe del equipo campeón.