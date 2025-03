La reacción de Álex Márquez al plan de Marc en Austin: "Yo no sabía..."

Álex Márquez fue el gran tapado del Gran Premio de Las Américas. El de Gresini se colocó como nuevo líder del mundial tras la caída de su hermano Marc. Álex volvió a firmar una carrera muy sólida, sin errores, que le volvió a permitir ser segundo.

El pequeño de los Márquez ha conseguido el segundo puesto en todas las carreras ('sprints' incluidas) de la temporda y, de no ser por Marc, ya habría estrenado su casillero de victorias en MotoGP. Sin embargo, lo que si puede celebrar Álex es que lidera por primera vez el campeonato de la categoría reina del motociclismo.

Su rendimiento está al alcance de muy pocos y en Austin lo volvió a demostrar. Aún así, el piloto español quiso comentar el movimiento de su hermano Marc, a dos minutos de comenzar la carrera, que terminó retrasando la salida: "Yo no sabía ni que se podía hacer eso, entonces he preguntado, digo, ¿la moto está lista? Porque la había liado yo con un moto de seco hacia parrilla, luego la otra estaba desmojada, entonces no sabía bien bien".

"Ha habido ahí un momento de caos, 20 segundos, y me han dicho, está lista, he salido corriendo yo también, pero como te digo, era seco, o sea, yo lo tenía clarísimo, pero ahí la decisión de los otros me han afilado", reconoció Álex en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.