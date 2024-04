Marc Márquez quiso dejar constancia de su roce con 'Pecco' Bagnaia durante el GP de España tras una batalla encarnizada por la primera posición. El piloto de Cervera bromeó con sus mecánicos segundos antes de la entrevista posterior a una carrera en la que consiguió una notoria segunda posición.

El de Gresini se mostró enormemente satisfecho con su carrera en un circuito donde sufrió unos años atrás una de sus caídas más perjudiciales: "Ha sido una carrera muy importante para mí. Al principio estaba un poco tenso, porque me caí en Austin, me caí aquí ayer... He perdido algunas posiciones, pero tenía velocidad suficiente para volver y poder pelear con Bagnaia".

"Ha sido una lucha muy apretada. Mira, aquí está la prueba. Pero bueno, esto son las carreras. Hice un interior y esto pasó. Él además apretó, hizo la vuelta rápida y traté de seguirlo. Pero estoy encantado de quedar segundo y subirme al podio. Me olvidaré de lo que pasó en el pasado", agregó el ocho veces campeón del mundo.

El '93' no pudo defender la 'pole position' obtenida el sábado y perdió varias posiciones en las primeras vueltas. Aprovechó la caída de Jorge Martín para iniciar su remontada y acabar la carrera acechando la primera plaza de 'Pecco' Bagnaia.