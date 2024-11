¿Quién ganará el mundial de MotoGP: Jorge Martín o Pecco Bagnaia? Son 24 puntos de distancia para el de Pramac. Y en el paddock se mojan sobre quién será campeón. La apuesta de Alex Márquez es que si ocurre nada extraño, será el piloto madrileño el que salga campeón el sábado o el domingo.

Así lo dice en palabras que recoge 'Motosan': "Lo estáis vendiendo como si hubiera tres puntos de diferencia, hay veinticuatro. Lo gana Martín. Un fin de semana normal, que no pase nada, toquemos madera, gana Martín. Aquí pueden pasar cosas y ya pasaron en mayo, imagínate, ahora pueden pasar más...".

"No, no es fácil la situación, pero lo tiene mucho más fácil Martín, ¿no? El otro sí que no puede fallar. Sí que es verdad que tampoco tiene nada que perder. El que tiene algo a perder es Jorge, no Pecco", dice el hermano de Marc Márquez, piloto de Gresini.

Y habla de "estrategias" de Pecco para poner nervioso a Jorge: "Lo tiene todo de cara a Jorge y supongo que Pecco también jugará sus cartas de ponerlo nervioso como hizo Martín el año pasado en Valencia, pero a partir de aquí yo creo que lo tienen muy de cara".

El Gran Premio Solidario de Barcelona se decide en laSexta. El sábado a partir de las 10 horas y el domingo a partir de las 9.30 horas toda la emoción de las motos.