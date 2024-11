Jorge Martín y Pecco Bagnaia decidirán el mundial de MotoGP este fin de semana en el Gran Premio Solidario de Barcelona. El madrileño tiene 24 puntos de diferencia y es el gran favorito. Pero nadie se atreve a descartar a Pecco, bicampeón de la competición con su moto, la Ducati oficial.

Enea Bastianini, compañero de Pecco, apuesta por Jorge Martín aunque con un "pero": "Será una buena pelea. Seguro que Pecco intentará presionar a Jorge, pero parece que Martín ha aprendido a manejar muy bien la presión. ¿Quién creo que ganará el título? Ahora digo Jorge".

"Pero nunca digas nunca, porque en el actual MotoGP puede pasar cualquier cosa", expresa el italiano ante los medios en Montmeló.

Él también tiene una lucha particular. La del tercer puesto contra Marc Márquez. "Creo que me importa más a mí que a Marc, porque él ha ganado ocho títulos mundiales y yo sólo he ganado uno. Así que creo que me importa más a mí que a él. De todas formas, cuando estás luchando por algo, está en la naturaleza de todos los pilotos intentar hacer más", apunta Bastianini.

"Ser tercero ahora probablemente sería más importante, porque estoy luchando contra uno de los más grandes de nuestro deporte, y estamos muy cerca, así que el que acabe delante este fin de semana saldrá vencedor. Será bonito competir con él", dice para cerrar.

Será la última carrera de Enea con la Ducati. Hará las maletas en dirección al equipo satélite de KTM, el Tech3.