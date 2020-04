Los hay que se conformarían con unos metros de terraza durante este confinamiento... y los hay que poseen fincas de cientos de hectáreas. Por ejemplo: Kimi Raikkonen.

El piloto de Fórmula 1 ha contado en una entrevista cómo está pasando la cuarentena en su mansión, en Finlandia. Allí posee una pista de motocross. "La finca es tan grande que incluso puedo practicar motocross", ha contado en 'AutoHebdo'.

Asimismo, ha montado un gimnasio donde realiza ejercicios físicos a diario: "No tengo problemas para entrenar. He creado un pequeño gimnasio y tenemos suficiente espacio para poder entrenar fuera de la casa".

Y hay más. El conocido como 'Hombre de hielo' también posee una pequeña pista de tenis en el interior de su casa, donde comparte juego con sus niños. "Ser padre es un trabajo a tiempo completo", dice.

Un confinamiento privilegiado para uno de los hombres más peculiares de la Fórmula 1. "No veo mucho las noticias en televisión y no leo el periódico con demasiada frecuencia. Me mantengo al día con mi móvil, pero no estoy obsesionado".

Eso sí, Raikkonen se muestra concienciado con las recomendaciones sanitarias: "Parece imposible controlar el virus, pero no debe cundir el pánico, eso sería lo peor que podríamos hacer. Sólo tenemos que cumplir con lo que nos dicen: quedarnos en casa".