"¿Los seis mejores pilotos de la F1? Es una pregunta complicada". El que habla es Jenson Button, campeón del 'Gran Circo' en 2009. En una entrevista a 'Sky Sports' tuvo que elegir a los mejores... y dudó durante varios segundos. Después arrancó y explicó sus elegidos.

"Me gustaría meter a Lewis Hamilton y a Fernando Alonso. He sido compañero de equipo de ambos y ambos tienen un talento inmenso, de maneras muy diferentes", comenzó.

Y continuó con los nombres de Max Verstappen y Sebastian Vettel. "Ganar cuatro títulos seguidos fue algo grande. Ahora está sufriendo un poco y ha cometido errores tontos contra un compañero de equipo muy competitivo, pero creo que eso le convertirá en un mejor piloto en el futuro", dijo sobre el alemán.

Y Michael Schumacher, por supuesto, no podía faltar: "Obviamente no me podía olvidar del gran Michael". El último elegido fue Mika Hakkinen, campeón del mundo en 1998 y 1999 y subcampeón en 2000 con McLaren.

Barrichello también opina

Button no es el único que se ha mojado en las últimas horas sobre los mejores pilotos. También lo hizo Rubens Barrichello, que eligió entre Alonso y Hamilton.

"Las cualidades de Hamilton lo hacen mejor que Alonso. A día de hoy, Lewis es mejor", aseguró en una charla con 'MotoSport'.