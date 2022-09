El regreso de Marc Márquez a una carrera de MotoGP no pudo ser peor. El de Cervera se tocó con Quartararo, haciendo que el francés se cayera de la moto y que el español tuviera que retirarse. El abandono del líder del Mundial ha hecho que Bagnaia y Espargaró vean multiplicadas sus opciones a cinco carreras del final.

Johann Zarco, que terminó octavo la prueba, no ha dudado en señalar a Marc Márquez como el culpable del incidente: "Marc se excedió. Me encanta su estilo y ya dije el jueves que sería muy fuerte aquí, pero cuando tienes un problema en la moto no debes pilotar así. Causó el caos en la primera vuelta, y no me gusta decir eso porque Marc es un piloto que me gusta".

"Marc en la curva 3 ha ido todo el rato por la derecha para prepararse para la siguiente curva de izquierdas. La caída ha sido muy fuerte y tuve que reducir la velocidad para evitar atropellar a Fabio", añade.

En este incidente además se vio envuelto un tercer piloto, Takaaki Nakagami, que ha tenido incluso que ser operado por laceraciones en dos dedos de la mano derecha. A pesar de ello, en principio estará en la próxima carrera en Japón.

Honda opina sobre el accidente

Por otro lado, el director de Repsol Honda, Alberto Puig, cree lo contrario: "Todo lo que sucedió fue un incidente de carrera. Marc hizo una muy buena salida, pero luego tuvo un pequeño susto y la rueda trasera le derrapó, lo que provocó el contacto con Fabio Quartararo".

"Desafortunadamente, Quartararo estaba muy cerca y el contacto fue inevitable. A su vez Marc comenzó a tener este problema con la parte trasera y, después de la curva 5, ni siquiera pudo mantener la moto recta y Taka estaba detrás. Taka estaba muy cerca, se tocaron y se cayó. Fue un incidente de carrera y muy desafortunado para los tres pilotos. Sabemos que Fabio está luchando por el título, así que esto lo hace aún más complicado para él", señala.

Positiva vuelta de Márquez

En cuanto al regreso de Márquez, lo vio bien: "Fue una vuelta fantástica. La sensación es que estaba bien al volver a la moto por primera vez desde la carrera de Mugello. El punto más importante es que Marc está de vuelta pilotando y compitiendo el día de la carrera, es ahora parte de su proceso de recuperación. Tratamos de ayudarlo a recuperarse compitiendo, este es el objetivo de las últimas carreras: ayudarlo a fortalecerse y volver a su verdadera forma".

La próxima prueba será este domingo en Japón, en la primera cita de las cuatro que habrá en la gira asiática y Oceanía. Además, los equipos tendrán un ojo puesto en el tifón Nanmadol, aunque en principio se podrá disputar la carrera sin problemas.