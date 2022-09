El regreso de Marc Márquez ha sido amargo. No por el estado de su brazo, sino por el resultado deportivo. El catalán realizó una gran salida colocándose sexto con mucha habilidad, pero acabó sin completar la primera vuelta tras tener un accidente con Fabio Quartararo y Takaaki Nakagami.

El '93' había realizado una salida fantástica cuando se tocó con el actual campeón del mundo de MotoGP. Márquez quiso explicar lo sucedido: "Espero que ambos estén bien, la salida ha sido buena y en la curva 3 ha habido un adelantamiento entre Enea y Aleix, he intentado recortar, se me ha ido de atrás un podo derrapando, he cortado gas, y Fabio quizás quería adelantarme y me ha tocado".

Unas curvas después llegó el accidente definitivo que le dejó fuera de carrera y también se llevó con él a Nakagami. El piloto del Repsol Honda explicó que una pieza de la moto del piloto francés rompió su 'holeshot' trasero y no pudo hacer nada por evitar la caída: "Una pieza de su carenado (del de Quartararo) ha entrado en mi rueda, no me di cuenta, pero en la curva 7 he puesto el modo de bajar el chasis de atrás y se me ha frenado de repente, yéndose a la izquierda, hacía cosas raras y justo Nakagami estaba a mi lado y la moto se ha ido hacia allí".

El resultado final de la vuelta de Márquez al Mundial ha sido tres accidentes en una vuelta que ni siquiera completó. Y de ello se lamentó el '93': "Tenía ganas de acabar y sumar kilómetros pero mira se ha juntado todo, derrapadas, pilotos cerca.., tenía que pasar pero lo importante es que todos estamos bien".