Fabio Quartararo no recordará con cariño este Gran Premio de Aragón. El francés llegaba como líder destacado a MotorLand y se va de él con Bagnaia a solo 10 puntos en el campeonato, dos caídas en dos minutos y un cuerpo lleno de quemaduras.

El piloto de Yamaha sabía que la poca velocidad que tenía en recta le iba a hacer sufrir, pero no esperaba el resultado que en encontró. En la primera vuelta Márquez tuvo un susto y el francés impactó con él y se fue al suelo en plena recta. Por suerte nadie impactó con él en el suelo.

Sin embargo, se fue arrastrando por el suelo provocándole varias quemaduras en pecho y abdomen que le tuvieron varios segundos tirado en el suelo. Su equipo, el Monster Energy Yamaha, mostró el cuerpo de su piloto tras haber recibido la atención médica.

Tras la carrera, Quartararo confesó que tuvo un segundo accidente cuando iba camino del box. El comisario que le llevaba en moto se despistó y chocó con otra moto, cayendo por segunda vez, aunque esta vez sin consecuencias mayores.

"Estoy dolorido. Es una pena porque es la primera vez que me sentía bien en Aragón, y caerme en la tercera curva no es lo mejor. Después, el comisario que me llevaba en moto golpeó frontalmente con otra scooter, así que tuve un segundo accidente. Por suerte, no me había quitado el casco y todo lo que tengo es de la primera caída. Me caí dos veces en dos minutos, no fue mi día", afirmó el francés.

Pese a la mala suerte de las dos caídas, Quartararo se alivió al ver el resultado de la carrera: "La única alegría que me llevo es haber visto ganar a Bastianini". Pese a las quemaduras, el francés estará al 100% para la carrera de la próxima semana en Motegi para defender su liderato en el Mundial.