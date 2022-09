El GP de Aragón fue una carrera que ha podido cambiar el Mundial de MotoGP. Fabio Quartararo se caía de la moto tras tocarse con Marc Márquez, que también tuvo que retirarse tras su regreso a una carrera de la máxima prueba de motociclismo. Esto ha provocado que Francesco Bagnaia y Aleix Espargaró se acerquen al francés en la clasificación a falta de 5 carreras para que acabe el campeonato.

'Pecco' Bagnaia acabó segundo y Espargaró, tercero; mientras que la victoria se la llevó al límite Bastianini. Es por ello que ahora Bagnaia está a solo 10 puntos de Quartararo y Espargaró a 17.

Sobre el incidente que cambió la carrera y el Mundial, Espargaró lo tiene claro: "Hace mucho tiempo que lo digo, que hay que tener paciencia, que esto es MotoGP y que puede pasar de todo. En días como hoy son en los que me acuerdo de esos quintos, esos sextos, esos cuartos… Hay que ser paciente, sumar, ser regular y creo que esa es la recompensa".

Además, asegura que lo que ocurrió entre el francés y el español no fue más que un incidente de carrera. Confía en ser campeón del mundo: "No quiero ser oportunista, pero yo siempre he creído. De hecho, cuando desde hace unas carreras he visto que Pecco empezaba a ganar me decía: 'Perfecto, que venga, mejor, más presión, más show'. Y está haciendo efecto. Estamos todos muy juntos, Pecco lo está haciendo muy bien, pero tiene casi mis puntos, estoy muy cerca del primero, así que yo siempre he creído".

"Es cierto que Fabio comete pocos errores y que contar con un cero de él aquí no es lo que esperaba, pero el campeonato es la bomba. Llegamos al final los tres muy apretados y está muy bonito", comenta.

Sin embargo, es cauteloso: "Es verdad que faltan 125 puntos pero estamos al final del campeonato, es gira asiática y Valencia. Es de locos llevar 200 puntos y estar a 17 del líder. No tengo mucha explicación. Así que pies en el suelo".

"Está todo muy apretado, hay que ver cuáles son las inercias del campeonato, si alguien comete un error o corta un poco de gas, lo que sea, no sé… Lo único que sé que a mí aquí no ha traído los podios, me ha traído los días malos, los sextos, los quintos, los cuartos. Así que hay que seguir con esto, como mínimo hasta las dos últimas carreras", comenta para cerrar.