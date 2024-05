Todo apunta que Ducati ya se ha decidido y será Jorge Martín su nuevo piloto para la temporada que viene. Así lo ha adelantado 'La Gazzetta dello Sport' y la sonrisa del madrileño decía muchas cosas en esta tarde de jueves en Mugello. Compartió rueda de prensa con Pecco Bagnaia, quien será su compañero, y el italiano ha contado la petición que le hizo al equipo.

A Bagnaia no le preguntaron por nombres, pero sí dejó claro que quería "armonía" en el box: "A mí no me dicen nada. Yo he pedido no saber nada...".

"Pero lo único que he dicho y preguntado al equipo es que, todo lo que van a hacer con el piloto nuevo que llegará, es que no tiene que arruinar la armonía interna del box. Hemos hecho un grandísimo trabajo en los últimos años para tener este clima dentro del box, y me podría molestar si se va a arruinar, porque no fue fácil cuando empezamos, y ahora es un equipo que trabaja muy junto, así que será importante", apunta el bicampeón de MotoGP en la previa del Gran Premio de Italia.

Quiere que su nuevo compañero trabaje en equipo: "Al final, cuando pones a dos pilotos que pelean para ganar el título en el mismo equipo, tienen que ser muy inteligentes para trabajar juntos. Lo importante, cuando llegas y empiezan los tests, es trabajar juntos".

"Después, durante la temporada, es normal luchar, pero se tiene que tener siempre mucho respeto y trabajar bien. Son cosas que todos saben ya. Pero cuando te pones a luchar por el mismo objetivo, pueden cambiar", sentencia un Pecco que ya ve a Martín en el horizonte como su nuevo compañero.