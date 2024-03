Pedro Acosta se ha convertido en el piloto más joven en subir al podio en MotoGP. Tiene sólo tiene 19 años y ya ha conquistado a su equipo, GasGas. Y les agradece la paciencia porque reconoce que "no es una persona fácil" porque durante los fines de semana de competición "se irrita con facilidad".

Son las palabras que recoge 'Motorsport' del murciano, que está siendo la sensación del motociclismo en este 2024. Sus rivales alucinan con él y creen que no tardará demasiado en lograr su primera victoria en la categoría reina.

"El equipo lo está llevando muy bien, yo se que no soy la persona más fácil en un fin de semana de carreras y que me irrito con facilidad. Pero me están llevando bien, están trabajando un montón por las tardes y las noches", dice Acosta.

Y cuenta cómo es la comunicación con el equipo satélite de KTM: "Cada vez que me despierto por la mañana tengo un montón de mensajes en el móvil de los técnicos y los ingenieros, con cosas que ver y que mejorar...".

"Así salimos al día siguiente a pista con las cosas claras y prioridades, y eso no siempre es fácil. Ellos también están haciendo un buen trabajo", dice el campeón de Moto3 y Moto2.

Y con este rendimiento los rumores sobre un 'ascenso' a KTM ya han comenzado. Él no quiere ni oir hablar hablar de esa posibilidad... de momento: "No quiere decir nada por ahora. No es una batalla ganada, al final tenemos que ver cómo lo hizo (Brad) Binder la temporada pasada y aquí sufrió mucho, como le ha pasado este fin de semana. Seguro que vienen circuitos mucho más favorables para él".

"También Jack (Miller) hizo un fin de semana brutal, igual que el año pasado se cayó yendo tercero en América. Seguro que tenemos mucho que aprender de ellos...", sentencia.