Ya nadie se esconde y parece que cada día que pasa, está más cerca de hacerse realidad. El retorno de Jorge Lorenzo de la mano de Ducati parece ya estar avanzado, tal y como confirmó su padre en su canal de Youtube, 'Motogepeando'.

El propio Jorge reconoció que si le llaman "para ganar el Mundial", lo "estudiaría": "No puedo decir que no eche de menos el sentimiento de ganar. Si la llamada es para ganar el Mundial, al menos lo escucharía y la estudiaría. Si tengo esa ocasión lo haría. Con 33 años, aún creo que con las herramientas correctas podría ganar. Por ahora, no llegó esa llamada".

"Yo sé que están negociando. Lo dice todo el mundo además, y cuando el río suena, agua lleva", señaló Chicho Lorenzo en su canal.

Además, añadió que su hijo tiene una oportunidad clara en la marca italiana: "Hay que pensar que con esa moto estaba ganando. De momento tienen la opción Dovizioso y la opción de Miller. Miller ya lo ha demostrado todo. Tú no puedes hacer de un pato un gallo de pelea".

Por último, Chicho quiso destacar la importancia de la motivación si el pentacampeón del mundo decide volver: "Si él acepta el reto y decide ir a por todas y empezar a prepararse, puede volver. Porque es muy cabezón. Y esa es una de las virtudes y uno de los defectos de Lorenzo. Mi recomendación, y él me lo ha preguntado, es que yo no quiero que vuelva a correr. Pero si tiene que volver, que empiece a prepararse".