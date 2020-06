Continúan los rumores que colocan a Jorge Lorenzo de regreso en Ducati. La prensa italiana ha asegurado que Gigi Dall'Igna y el balear han hablado en las últimas semanas sobre la posibilidad de volver a unir sus caminos.

Y el protagonista no lo niega... aunque matiza estas informaciones. "Sí, es cierto que hemos hablado. Pero no de eso. Me llamó por mi cumpleaños y hablamos de la vida, de la familia y nada más, nada profesional, nada especial", comenta en Motogp.com, en un encuentro virtual con Dani Pedrosa.

"No puedo decir que no eche de menos el sentimiento de ganar. Si la llamada es para ganar el Mundial, al menos lo escucharía y la estudiaría. Si tengo esa ocasión lo haría. Con 33 años, aún creo que con las herramientas correctas podría ganar. Por ahora, no llegó esa llamada", comenta el tres veces campeón de MotoGP.

"Sólo hay dos opciones: Yamaha, que parece que firmaron los cuatro pilotos, y Ducati. Si no pasa, estaré muy contento con mi vida. Me gustaría seguir con Yamaha, hacer el trabajo que no hemos podido con el coronavirus con los test", sentencia sobre su posible regreso.

Duelos Pedrosa - Lorenzo

En este encuentro ambos pilotos recordaron algunos de sus mejores momentos sobre la pista y sus conocidos 'piques'. "La más impresionante fue en Brno 2012 y me ganó. Estábamos muy igualados. Hubo muchos adelantamientos y él estuvo muy inteligente y me pasó en el momento adecuado. Jerez 2010 y esta fueron las mejore"", explica.

Pero a pesar de la rivalidad, ambos mantienen una relación de amistad: "Fue una progresión. Dejamos de echarnos mierda, de hablar mal. Cambié de mánager. Alberto y Amatriain no tenían buena relación desde pilotos. Maduramos, entendimos que debíamos vivir juntos en el 'paddock'. Nos respetábamos".