Joan Mir ha vuelto a la carga contra Marc Márquez. Ha sido en el GP de San Marino y, de nuevo, por el mismo motivo que por el que ya le lanzó un buen dardo en Portugal. Y es que al de Suzuki sigue sin hacerle gracia el hecho de que el de Honda coja rueda para ser veloz en pista.

"Siempre necesita una rueda para se rápido", dijo el campeón del mundo de MotoGP.

Mir no se quedó ahí: "No entiendo cómo un ocho veces campeón del mundo no puede hacer su trabajo solo".

En Portugal, lo mismo

Estas declaraciones van en la misma línea que las del GP de Portugal. En ese momento, Márquez cogió la rueda de Mir y al acabar la sesión explotó.

"Ya sabemos que a Márquez le gusta hacer eso... Siempre lo hace con alguien y me ha tocado a mí", cuenta.

Mir incluso pidió penalización: "Me ha molestado, salí lento y me lo encontré en mitad de pista. Esto es peligroso".

"Me busqué la vida y elegí al mejor"

En ese momento, Márquez se excusó diciendo que se buscó la vida "con el mejor". "Podría haber elegido a mi hermano, que se habría callado", cuenta.

"Lo necesitaba. Sé que no se hace y que a quien se lo haces le da rabia, pero...", finalizó Marc.