Joan Mir terminó "satisfecho, pero no contento" tras lograr el quinto puesto en el Gran Premio de España disputado este domingo en el circuito de Jerez-Ángel Nieto.

El vigente campeón de la categoría, con una Suzuki menos potente que las Ducati, no perdió la estela de los de arriba, pero no tuvo opciones de alcanzar la cabeza.

Algo parecido le ocurrió a Marc Márquez, que logró escalar posiciones hasta terminar en noveno lugar. El de Cervera continúa con su proceso de readaptación a la categoría y tras dos caídas en los entrenamientos en Jerez, en la carrera se mostró más seguro.

Mir le sigue viendo como un firme candidato al título, aunque tenía claro que su regreso no con rumbo directo al podio.

"Yo siempre cuento con Marc. Es complicada la situación que está viviendo. Seguramente, él se pensaría que después de arrasar, como arrasó, en 2019, y empezó en 2020, le sería más fácil coger el hilo, pero estar un año fuera no es fácil. Y lo está viviendo. Marc, muchas veces nos ha hecho dudar de si era un extraterrestre o era humano", explicó Mir tras la carrera.

"Cuando ves que esta gente también sufre en momentos difíciles, es cuando te das cuenta de que también es humano, que estos problemas son difíciles, que no es llegar, ¡pam!, soy Marc Márquez y esto es MotoGP y me la saco y hago lo que me da la gana, no. Esto es difícil", añadió.

Seguidamente, destacó el nivel de la categoría reina y la competitividad que hay este año en ella: "En MotoGP cada año hay más nivel, hay pilotos más preparados, hay más igualdad de motos. Incluso si eres Marc Márquez esto es así. No dudamos nunca del talento y las capacidades de Marc, y seguramente él lo está pasando mal, pero aún así está en el 'top 10' en las carreras que está acabando, quiero decir que bravo por él".

Ahora, toca parón de dos semanas hasta que el próximo domingo 16 de mayo el Autódromo de Bugatti albergue el GP de Francia, quinta cita del calendario.