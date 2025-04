Un ex de MotoGP desvela cuándo empezó la 'guerra' entre Marc Márquez y Valentino Rossi: ¡Fuera de pista!

No es un secreto, sobre todo después de la última crítica de Valentino a Marc, que Rossi y Márquez no guardan una buena relación.

En su día muchos les vieron como el profesor y el alumno, la leyenda y el discípulo, pero Sepang 2015 lo cambió todo.

Aquel toque dinamitó la relación entre ambos y la posterior victoria de Jorge Lorenzo en Valencia, con el ilerdense como su 'escudero', le echó aún más leña al fuego.

Sin embargo, la fricción entre ambos no surgió en Malasia. Según Scott Redding, ex de MotoGP y actual piloto de WorldSBK, fue en el rancho del 'Doctor', donde invitó al de Cervera para que corriera con él.

Así lo ha explicado en el podcast de Motorsport Republica: "Todo empezó en la pista de tierra. Nunca he estado pero, por lo que he oído, Rossi tiene diferentes motos, de diferentes fabricantes, para diferentes condiciones. No me sorprendería porque estos tíos van 10 de 10 para conseguir lo mejor".

"¡Marc aparece con un camión de HRC y un equipo completo! Toda la fábrica. Eso molestó a Valentino porque faltó al respeto a la razón de estar allí. Ese fue el comienzo del tic, tac, tic, tac… Siguió hirviendo más y más. Pero Marc no cedió ni un centímetro", ha recordado el piloto, que compitió contra ambos en la categoría reina.

Y tras Malasia 2015 cambió la actitud del de Tavullia: "Valentino Rossi, lo hizo personal y la gente lo amaba por ello. No había necesidad de eso. Pero Rossi era muy bueno en el control de los fans".

De hecho, Scott Redding asegura que el italiano llegó a la agresión verbal amenazando de muerte a Márquez.

"Cuando las cosas se pusieron un poco ásperas entre él y Marc y jugó con los fans en su contra, fue un poco sucio. Hubo hasta amenazas de muerte [a Márquez]. No hay necesidad de eso. Podría haberlo parado. Y eso mostró el lado malo de Rossi", ha zanjado el británico.