Márquez elige sus mejores victorias en MotoGP: "Luchar contra Rossi, compartir podio con Pedrosa..."

El piloto de Ducati, que volvió a la victoria en Hungría, ha elegido cuáles son sus mejores victorias en la categoría reina.

Marc Márquez volvió a la senda de la victoria en el Gran Premio de Hungría. Después de pasar por el quirófano, logró tumbar a sus rivales. Y ahora ha elegido cuáles son sus mejores victorias durante su carrera en MotoGP.

Lo ha hecho en 'Motorsport', donde ha recordado la primera en la categoría reina: "Es que hay muchas buenas. Para mí, la primera en MotoGP es la más especial, la de Austin 2013. Compartir podio con Dani Pedrosa, poder pelear con Valentino Rossi, con Jorge Lorenzo... Fue la más especial".

"Luego pondría Valencia 2012, donde salí último y despedí Moto2 a lo grande, ganando. En el Top 3 también pondría Tailandia 2025, porque fue el inicio del mejor año de mi carrera deportiva, o el de más felicidad. Porque compartir tantos podios con mi hermano Alex... Fue un año increíble", dice el piloto de Ducati.

La de Balaton de hace dos semanas la cuela en esa lista: "Esta victoria la pondría en el top 5 en el quinto lugar. Hay muchas, pero de mucha importancia".

"Sobre todo porque una lesión te desgasta físicamente, te crea nuevas limitaciones, pero te desgasta más mentalmente", cierra el piloto de Cervera.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido