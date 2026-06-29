Marc Márquez desvela que 'coqueteó' con Honda antes de renovar con Ducati: "Tenía muchas ganas"

El eneacampeón del mundo ha reconocido que hubo una "conversación informal" con Honda, pero siempre priorizó a los italianos.

Antes del Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana, Ducati anunció la renovación de Marc Márquez hasta 2028.

Después llegaron los anuncios del adiós de Pecco Bagnaia y el fichaje de Pedro Acosta, pero de ambos movimientos dependía la decisión del ilerdense.

Y aunque siempre priorizó a Ducati, el de Cervera no se terminó de cerrar otras puertas, tal y como ha desvelado en 'DAZN'.

"¿Mientras hablabas o empezabas a hablar con Ducati, llegaste a hablar con Honda?", le plantearon en la entrevista.

Y Marc reconoció que hubo una "conversación informal": "Evidentemente Honda es Honda y conozco a mucha gente ahí. No hubo nunca una reunión formal, porque primero yo quería escuchar a Ducati. Si Ducati, una oferta que estuviera cómodo y unas condiciones que me sintiera respetado y sobre todo, siempre he sido de si estás bien en un sitio no cambies".

Y tuvo claro que no tenía sentido otro baile de garaje: "Estoy contento, no quiero entrar al juego de para aquí y para allí. Con Ducati nos sentamos, nos entendimos de entrada y eso fue lo más importante".

"Evidentemente era muy romántico y tenía muchas ganas de hacerlo, pero suficientes riesgos cojo en pista. Hay a veces que tienes que valorar con la cabeza, no con el corazón, como hice en la última decisión que tomé y me salió bien", ha zanjado.