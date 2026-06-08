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MotoGP

La reacción de Di Giannantonio al accidente que provocó Jorge Martín: "Las motos pesan 150 kilos... te matan"

El piloto del VR46 fue uno de los involucrados en el accidente de la primera curva en el Gran Premio de Hungría: "Se podría haber evitado".

Accidente en la primera curva de HungríaAccidente en la primera curva de HungríaGetty

Jorge Martín se llevó por delante a varios pilotos en la primera curva del Gran Premio de Hungría. Entre ellos a su compañero, Marco Bezzecchi, y a un Fabio Di Giannantonio que también podría haber competido por la victoria.

Y el del VR46 denunció que con estas motos el accidente podría haber sido realmente grave.

"Hemos sido afortunados porque me han dicho que todos estamos bien. Pero ahí están 150-160kg de moto que van a fondo... que te matan. Así que honestamente no entiendo como todavía siguen pasando estas cosas", dice el piloto italiano, que pudo volver a incorporarse con una moto muy dañada.

Estaba convencido de que se podría haber evitado: "Seguramente se podía haber evitado. No entiendo cómo siguen pasando cosas así cuando hemos visto y vivido accidentes increíbles".

"Aún así, seguimos teniendo esas ganas de arriesgar tanto. Vale que puedas ganar, pero también puedes perder mucho", cierra Fabio.

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