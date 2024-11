A Marc Márquez le queda muy poquito para subirse a la Ducati oficial. Este fin de semana, en el Gran Premio de Barcelona, disputará su última prueba con la Gresini. Y está muy agradecido al equipo porque con ellos ha podido "renacer" en MotoGP y volver a sentirse competitivo después de muchos problemas con las lesiones.

"Mejor terminar tercero que cuarto pero, sobre todo, lo que sí quiero es hacer un buen fin de semana, el mejor posible, para agradecerle al equipo Gresini todo lo que me ha dado, pues he renacido con ellos y, en tan solo un año, se ha convertido en un equipo estupendo para mí", le ha dicho a los medios este jueves en la previa del Gran Premio, que se podrá seguir íntegro en laSexta.

Apostó por una satélite, la de Ducati, por "el ambiente" para reencontrarse: "Evidentemente, este año el objetivo mío principal, lo he dicho mil veces, cuando apuesto por este proyecto era encontrar el ambiente adecuado en un equipo para reencontrarme yo mismo. ¿Y esto qué significa? Paciencia, poco a poco ir quemando etapas e ir consiguiendo los resultados realistas, no optimistas, sino realistas... y lo hemos conseguido".

"Nos hemos ido marcando objetivos, los hemos cumplido. Y ya solo en un año, Gresini se ha convertido en un equipo muy importante en mi carrera deportiva", dice el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

Eso sí, espera no volver a pasar en una situación así con las lesiones: "Era un año que no me había encontrado en mi carrera deportiva y espero no volverme a encontrar, pero puede que pase".

"Yo tenía muchas preguntas en mi cabeza y era un año de buscar respuestas. Las he ido encontrando de forma positiva porque la pregunta más, la principal era: '¿Sigo siendo competitivo para estar en MotoGP'? Ha sido un sí. Lógicamente, será imposible ser el dominador como en 2019. Porque la vida pasa para todos los que estamos aquí y los que están por llegar. Pero intentaremos que esa línea se mantenga lo más llana posible para mantener un nivel alto en MotoGP y seguir siendo competitivo", sentencia el de Cervera.