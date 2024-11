Marc Márquez se marchó de Honda, pensó incluso en la retirada... pero acabó fichando por Gresini. Y la jugada le salió redonda. Porque sólo un año después ha dado el salto a Ducati, la mejor moto de la parrilla. Tendrá serias opciones de título en MotoGP de cara a la temporada que viene.

Luca Marini, piloto de Honda, ha dejado un 'palito' para Marc diciendo que ya no estaba listo para pilotar esa moto. Lo ha dicho en palabras que recoge 'Motosan' antes del Gran Premio Solidaridad de Barcelona.

"En el último año Marc ya no era tan rápido e incluso no pudo rendir bien con el último prototipo que trajeron. Después de la lesión ya no era el mismo y la moto hizo un gran cambio entre el año pasado y este . Así que mirar datos antiguos a veces no te aporta nada positivo", apunta Marini.

Honda está en serios problemas. Es la peor moto de la parrilla. Mucho que cambiar para 2025. Pero Marini no cree que sea una moto completamente nueva: "No creo que sea una moto completamente nueva, porque en el MotoGP actual es imposible revolucionar el proyecto de un año para otro".

"Creo que será simplemente una evolución de lo que tenemos. Puede que haya un chasis y un basculante, pero la prueba más importante será el motor. Intentaremos tener un motor mejor la próxima temporada porque es lo que puede marcar la diferencia", dice.

A pesar de todo sigue confiando en la marca japonesa: "Todo sucedió muy deprisa y, sin duda, hubo muchos puntos de vista diferentes y contradictorios. Pero al final uno hace lo que siente y piensa que es mejor para sí mismo y su futuro. Creo mucho en este proyecto y pienso que ser el líder de un fabricante ocurre pocas veces en la vida de un piloto".