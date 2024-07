Menudo 2025 nos espera. Menudo año será el que viene en el Mundial de MotoGP. Menuda fiesta va a ser ver a Marc Márquez de rojo. Ver al de Cervera llevando una de las Ducati oficiales. Verle, de nuevo, peleando por el título. Sí, el futuro es lo que es, pero si es capaz de hacer lo que hace con una moto satélite saliendo 13º en Alemania...

Porque lo ha vuelto a hacer. Porque es único. Porque, a pesar de esa fractura en el dedo y de todo lo que le ha sucedido este fin de semana, con doble caída incluida, Márquez se siente genial en Sachsenring. Márquez se siente genial llevando esa máquina de Gresini.

Lleva todo el curso demostrándolo. Porque le da lo mismo no llegar a la Q2. Porque su posición de salida, cuando se pone a los mandos de su moto, es irrelevante. En Alemania a buen seguro ni él mismo creía tras la 'qualy' que en la prueba larga pasaría lo que pasaría.

Ese toque con Morbidelli...

Pero pasó. Y lo que pasó fue que a pesar de arrancar 13º llegó al podio. Llegó al segundo escalón del podio. Llegó al paso por meta tan solo por detrás de Pecco Bagnaia tras una caída de Jorge Martín en la vuelta 29.

En la penúltima de las 30 que debían dar. Al final, Marc pasó a su hermano Alex para firmar otra de esas grandes remontadas a fuego lento.

Y es que cuando se veía la tabla clasificatoria no hacía más Márquez que escalar. No hacía otra cosa que no fuese quitarse pilotos de en medio. Arriesgando, como en esa acción con toque de Morbidelli en la que casi se van los dos al suelo en esa pelea por la cuarta plaza...

Porque en la tercera vuelta ya era séptimo. En la octava, sexto. Su mirada, fija en su hermano y en Oliveira. En la vuelta 30, segundo.

Bagnaia, líder del Mundal

La victoria, de Pecco Bagnaia, que le da la vuelta al Mundial después de otro cero de Jorge Martín. Mientras, Márquez, como el que no hace ruido, sigue ahí... Sigue en la batalla.