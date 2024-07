Marc Márquez sufrió una durísima caída en la sesión del viernes del Gran Premio de Alemania. El catalán, en la curva 11, perdió el control de su Ducati y salió volando para acabar en el suelo y deslizarse varios metros en el asfalto. Todo acabó con él sin opción de estar en Q2 y necesitando de la Q1... a la que además acudirá lesionado.

Porque el parte médico ya confirmó todo. Ya confirmó que Márquez, que el piloto de Gresini, se había fracturado un dedo además de tener una contusión en la caja torácica.

Sobre ello ya ha hablado un Marc que sabe que va a tenerlo complicado este fin de semana.

"Las sensaciones con la moto han sido buenas... pero la caída ha tenido un impacto muy grande en este primer día aquí", dice Marc.

Márquez reconoce, eso sí, que le preocupa lo que ha sucedido en cuanto a las repercusiones sobre su físico: "Lo de la fractura en el dedo no me importa, pero la contusión en la caja torácica... me molesta".

"Es lo que me ha impedido seguir en la sesión, pero ahora toca descansar y a ver cómo estoy para la Q1", sentencia Márquez.

Deberá pelear el catalán para lograr un gran puesto de salida en un Gran Premio que le gusta mucho y que se le da especialmente bien.