La impotencia de Marc Márquez: "Soy más rápido que nunca, pero el cuerpo no me acompaña"

El expiloto Rubén Xaus se ha puesto en la piel del vigente campeón de MotoGP tras las múltiples lesiones que ha sufrido.

A pesar de que Marc Márquez hiciese pleno en Hungría con pole y victoria en la sprint y en la carrera larga, situándose a 72 puntos del líder, no es un secreto para nadie que aún no está al 100% físicamente.

Hace apenas un mes se sometió a dos cirugías, una en el pie y otra en ese maldito hombro derecho, y por el momento no se ha recuperado del todo.

El propio Marc lo reconoce y huye de hablar de la pelea por el título, aunque en el fondo su carácter y colmillo competitivo cuando se baja la visera solo hacen que piense en ganar.

En 'Duralavita', el expiloto Rubén Xaus ha tratado de ponerse en la piel de un ilerdense al que "no le acompaña el físico como hacía hace diez años".

"Si el cuerpo no te acompaña o tienes lesiones o dificultades para hacer una curva diferente a la otra… también interiormente te fastidia porque dices: 'soy más rápido que nunca, pero el cuerpo no me acompaña'", ha señalado.

El fin de semana del 21 de junio volverá la acción a MotoGP con el Gran Premio de República Checa en Brno. Veremos si para entonces Marc ya está plenamente en forma.