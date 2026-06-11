Marc Márquez reconoce que le "costaría" superar otra lesión

El vigente campeón del mundo, cuando le preguntan por sus opciones al título, afirma que tiene "más a perder que a ganar".

A falta de 14 Grandes Premios por disputar y con 518 puntos en juego, Marc Márquez se encuentra a 72 unidades del líder del Mundial, Marco Bezzecchi.

Es por ello que tras su pleno en Hungría, al ilerdense le preguntaron si se ve con opciones de pelear su décima corona, pero este se mantuvo cauto.

"Quedan muchas carreras y evidentemente, como se vio el fin de semana, todo puede pasar. Pero tengo la sensación que aún, si paso al ataque tengo más a perder que a ganar", explicó en declaraciones que publica 'Motorsport'.

Y es que su físico es su gran hándicap: "De momento no tengo todas las situaciones controladas como tenia el año pasado, esto significa que si paso al ataque existen más probabilidad de error que de victoria".

"Tengo que ver si realmente tengo posibilidades, si físicamente puedo lograr un nuevo cien por cien a la altura de poder competir al máximo nivel", señaló.

Según Marc, si sufriera una nueva lesión como la de Indonesia 2025, que aún arrastra, le "costaría" mucho volver.

"Ahora lo último que querría que me pasara es otra lesión, porque mentalmente las lesiones cansan, cansan y pesan, y salir de otra más me costaría. Por eso digo que tengo más a perder que a ganar, de momento. Así que necesito tener paciencia", ha zanjado.