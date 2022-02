"No soy el favorito": Marc Márquez lo tiene claro. El piloto de Cervera, tras dos años aciagos en los que ha tenido que pasar hasta tres veces por el quirófano por una lesión en el hombro derecho y, además, ha padecido una diplopía (doble visión), ya se encuentra recuperado y focalizado en la nueva temporada de MotoGP.

"Me encuentro en una situación en la que vuelvo a sonreír y veo la luz al final del túnel", ha señalado el octocampeón, que sueña con volver a reinar en la categoría reina.

"¿Por qué no volver a la cima en la que me sentía cómodo?", apunta, aunque sabe que la competencia de los Quartararo, Milner y Bagnaia no se lo pondrán fácil.

"Se tiene que poner en el sitio todavía", señala el expiloto Fonsi Nieto, que confía en volver al mejor Márquez desde el inicio de la temporada.

El próximo 6 de marzo dará comienzo la temporada 2022 de MotoGP en Catar. Con un calendario de hasta 21 carreras, la campaña echará el cierre el 6 de noviembre en Valencia.