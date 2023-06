El futuro de Marc Márquez cada semana parece estar más alejado de Honda, el equipo con el que juntos alcanzaron la gloria. En el GP de Países Bajostocaron fondoe incluso al de Cervera le han abierto la puerta de salida.

La complicada situación que se vive en el equipo nipón es un hecho tan evidente que ni siquiera el director de Repsol Honda intentó rebatirlo en Assen: "Honda tiene que hacer una moto que funcione mejor, no esperar que te ayuden en el campeonato a que tu moto funcione, sino hacer una moto de base mejor". "Y en eso estamos", añadió.

"Es evidente que no se ha conseguido, que llevamos unos años de retraso evidentes", destacó Alberto Puig basando su explicación en "los resultados". En la clasificación de pilotos, Repsol Honda está a la cola en undécima posición con 20 puntos

Por ello, en 'Dazn' trató de ser realista en la búsqueda de las soluciones, asumiendo que para ser competitivos de nuevo "de la noche a la mañana no se soluciona". Estamos intentando hacer cosas, pero a veces haces cosas que no funcionan, y es evidente que ahora no están funcionando", comentó.

"Pero si te paras, seguro que no pasa nada", dijo. Aún así, no dejarán de buscar soluciones para escalar posiciones en la clasificación y tener razones para pensar que en 2024 Honda estará a la altura.

"Evidentemente, a una situación así no le das la vuelta radicalmente. Hay que seguir picando piedra", asumió.