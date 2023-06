Marc Márquez está atravesando un durísimo momento.Él mismo lo ha reconocido, y ahora se repite lo que pasó en Alemania. El catalán, que ha sufridodos caídas en viernes y sábadoen Assen, no participará en la prueba neerlandesa del GP de Países Bajos.

Porque ya ni siquiera estuvo en el warm up, y ante las televisiones dio la cara para explicar qué estaba pasando.

"He pasado mala noche. Me desperté por la mañana y fui directo al centro médico para decirles que no quería correr", afirma.

Y explica: "Tras la carrera al sprint no estaba triste, estaba con dolor y he sufrido. Luego los médicos han visto que la fractura de la costilla se había desplazado un poco. Toca descansar y reposar. Este mes y medio me vendrá bien".

En ese sentido, cuenta cómo va de ánimos: "A nivel profesional es de mis momentos más duros, pero se compensa por lo personal. Ahí estoy en mis mejores momentos".

"Feliz, con mi familia, mi hermano, mi pareja, mi mánager... y todo mi equipo. Ahí se compensa un poco la balanza para empujar y para volver en Silversone", relata.

También sabe lo que hará con su futuro: "Me daré el verano para descansar y para reflexionar la mente, que me vendrá bien".