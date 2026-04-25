La petición de Marc Márquez: "Que se deje de hablar de mi físico"

"Sabemos lo que hay...", reconoce un Marc que pide que se hable de las carreras y no de su condición física.

Marc Márquez quiere que la gente se olvide de su físico y se hable de sus resultados. Y este sábado se llevó la victoria en una jornada de locos en la sprint de Jerez. Se fue al suelo, logró levantar la moto, entró a boxes a cambiar la moto y remontó hasta la primera posición adelantando a Pecco Bagnaia

Esto dijo Marc en 'DAZN' nada más terminar: "Es un campeonato que mirad lo que ha pasado en estas carreras... imaginad en todas las que quedan. Es muy largo. Iremos fallando todos los pilotos. Se está yendo al límite. Está más apretado que nunca".

"Mi objetivo es que se deje de hablar del físico. Sabemos lo que hay y sacar el máximo en cada situación", explica el actual campeón del mundo, que se ha colocado a 24 puntos de la Aprilia de Marco Bezzecchi, que mantiene el liderato.

Reconoce que la suerte le sonrió con la caída: "Hemos tenido mucha suerte. Sobre todo en la caída. He dudado de si entrar o no. He tenido la suerte de caer en la última curva y poder entrar a box, cambiar la moto. Una victoria diferente".

Un inicio de mundial con mucho debate

Sin embargo y a pesar de la petición de Márquez, lo cierto es que en este arranque de mundial se está debatiendo muchísimo sobre su físico y la lesión que sufrió en la parte final de la temporada pasada.

Pero en la jornada de sábado de Jerez se le volvió a ver muy suelto y capaz de todo. A este nivel podrá luchar por todo.