La llamativa confesión de un campeón del mundo sobre Valentino Rossi: "Éramos muy amigos hasta que..."

Dentro de la pista no hay amigos, pero fuera parece también complicado. Marco Melandri ha hablado en un entrevista sobre su relación de amistad con Valentino Rossi. El piloto italiano estuvo hasta nueve temporadas en MotoGP y quince en el Mundial de Motociclismo, logrando ser campeón del mundo de 250cc en 2002.

Melandri ha contado al medio 'Moto.it' cómo fueron sus inicios de amistad con Valentino: "Éramos aún muy pequeños, incluso antes de ser prometedores en minimito, muchas veces íbamos a las carreras juntos, él venía conmigo. Otras veces, él venía a dormir a mi casa, o para su cumpleaños número 14 estábamos en su casa, a veces yo me quedaba con él".

Sin embargo, el campeón del mundo de 250cc ha explicado que está relación se torció durante sus años en Moto GP: "De hecho, no tenemos relación. En el sentido de que prácticamente no nos hemos vuelto a ver. Con casi todos he vuelto a tener una buena relación, incluso con Max Biaggi nos escribimos de vez en cuando, con Loris Capirossi siempre he tenido una excelente relación. Con Valentino Rossi éramos muy amigos de niños y lo fuimos hasta que llegué a MotoGP".

"Digamos que, por fuerza de las circunstancias, nuestros caminos se separaron, porque cuando el objetivo es el mismo y estás en el mismo lugar, es algo bastante normal", ha añadido.

El italiano ha afirmado no tener ningún problema con el 'Il Dottore', pero ya no han recuperado su amistad. '"Nunca volvimos a tener relación. Así que yo sigo mi camino y él el suyo. Si llegáramos a vernos, no tengo ningún problema ni rencor con nadie, porque ya he entendido que el pasado es pasado y el futuro es futuro. Siempre he intentado separar las cosas entre la vida privada y el deporte".