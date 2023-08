Mientras Marc Márquez se prepara para su carrera de casa, el Gran Premio de Cataluña, su futuro sigue siendo una incógnita pese a tener un año más de contrato con Honda. El piloto catalán parece ahora más cerca de Ducati que de KTM, pero los rumores de la llegada de una nueva marca también asocian al '93' con ellos.

Esa marca es MV Agusta. La histórica marca italiana ha comenzado una colaboración con KTM, que ha comprado parte de su accionariado. Y los rumores sobre su vuelta al Mundial se han disparado para cubrir la vacante de equipo de fábrica que dejó Suzuki y que Dorna, promotora del Mundial, está esperando.

La gran figura asociada a la marca italiana es Giacomo Agostini, el piloto con más títulos de la historia del Mundial de motociclismo (15). El italiano está muy ilusionado ante la posible vuelta de MV Agusta al campeonato, pero se muestra cauto en declaraciones recogidas por 'Motowag'.

"Solo la idea de volver a ver la marca MV Agusta en MotoGP me da escalofríos. ¿Qué puedo decir? Pero hay mil dinámicas en juego, además del reglamento, así que una cosa es que te diga que la idea me ilusiona y otra que te diga que definitivamente va a ser así", confesó.

Sobre la rumorología de una posible unión de la fábrica con Marc Márquez, Agostini se ha ofrecido a trabajar para el '93' si firmase con ellos: "Si MV Agusta volviera a MotoGP con Marc Márquez como piloto, me pondría a su disposición para todo".

"Si él quisiera, sería su entrenador, mánager, asesor personal o lo que fuera. No me molestaría. Márquez es un fenómeno y me da mucha pena por lo que está pasando después de lo que ya ha pasado", añadió.

No obstante, el italiano es realista y ve otras opciones más plausibles para Márquez: "Diría que Marc Márquez lo intentará una temporada más con Honda. Incluso si ve que hay progresos y que están trabajando de la manera correcta, tal vez opte por quedarse. De lo contrario, es muy posible que mire a su alrededor. Se habla mucho de KTM".

Las probabilidades de una posible unión entre MV Agusta y Marc Márquez son bajas debido a la más que probable tardanza de la marca italiana para poder acceder a MotoGP y ser competitiva, pero sus opciones han aumentado con la colaboración con KTM. Y la colaboración de una marca histórica con el piloto más laureado en activo ilusiona a los nostálgicos, incluido a Giacomo Agostini.