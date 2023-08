Marc Márquez tiene contrato para 2024 con Honda. No obstante, la situación de la fábrica japonesa y su falta de rendimiento ha provocado que el piloto catalán valore la salida. Y con KTM cerrada, que ya tiene problemas para subir a Pedro Acosta a MotoGP, el '93' tiene que valorar otras opciones.

Ducati está dominando la categoría reina actualmente con un Pecco Bagnaia que va camino de su segundo título, pero la posibilidad de contar con Márquez en sus filas existe. Los italianos tienen ocho motos en parrilla, pero solo seis pilotos para esas monturas.

Una de las que se ha quedado libre es la Pramac Ducati de Johann Zarco, que precisamente abandona a los italianos para poner rumbo a Honda con LCR. Y Pramac tiene por contrato una moto Ducati exactamente igual que la oficial.

"Me gustaría tener al lado al piloto más fuerte de la parrilla. No sé quién vendrá", confesó Jorge Martín a 'Motorsport'. El madrileño es el único piloto bajo contrato de Pramac ahora mismo y con esas declaraciones puede dejar caer que Marc Márquez esté en la órbita de Ducati. No obstante, Franco Morbidelli parece la opción más plausible para esa Pramac.

La otra opción en Ducati es el equipo Gresini. Fabio Di Giannantonio, al ser consistentemente la última de las Ducati, está en la rampa de salida. Y allí podría recalar Márquez para ser el compañero de equipo de su hermano Álex, pero también suena el nombre de Jake Dixon, que subiría de Moto2.

Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati, descartó en 'As' las opciones de Márquez en la fábrica italiana: "No, Márquez no es nuestro proyecto y en este momento lo más posible es que la Ducati de Pramac sea para Morbidelli. Y la de Gresini aún no sé para quién será. Están valorándolo".

"Nosotros tenemos una estrategia que ha sido hacer crecer a pilotos jóvenes con nosotros. Y además. ¿no tiene un contrato con Honda? ¿Qué haría Honda sin él? Tal vez irse a casa y eso no es bueno para el campeonato. Honda necesita a alguien si les dan las concesiones y Márquez sería bueno para eso. No tengo nada en su contra, pero nuestra estrategia es así", concluyó Ciabatti.

Y, pese a las palabras del director deportivo de Ducati, los rumores siguen creciendo. Ducati tiene dos motos libres y Marc Márquez, aunque siga bajo contrato de Honda, parece estar buscando activamente una salida. Solo el tiempo dirá si sus caminos se acabarán juntando.