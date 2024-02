Dani Pedrosa se ha caracterizado durante toda su carrera por su alta sensibilidad encima de la moto y su capacidad para comprender todo lo que involucraba una MotoGP. Y con la llegada de la nueva tecnología y electrónica a la categoría, ha confesado que ha tenido que cambiar muchas cosas de su pilotaje para adaptarse a los nuevos tiempos debido a que las monturas han asumido muchas de las acciones que antes debía acometer el piloto.

La principal sustitución de la habilidad del piloto ha sido en la salida, como ha confesado Pedrosa en una entrevista en 'Motorbike Magazine': "Hasta hace muy poco yo seguía utilizando mi sistema (de salida) más manual, pero me he tenido que pasar al automático".

Este era uno de los puntos fuertes del catalán y un momento de muchos fallos entre los pilotos, pero con la tecnología, ahora lo hace todo la propia moto: "Cuando estás en la parrilla, todo el mundo usa este sistema con el cual le dan al máximo al gas y la gestión la hace la electrónica. Todos se ponen gas a fondo antes de soltar el embrague, por lo que no escuchaba mi motor porque hay muchísimo ruido con todas las motos a la vez. Ya no podía saber si estaba en las vueltas buenas o si, al soltar el embrague, estaba en las vueltas correctas. He tenido que cambiar mi sistema para poder fiarme de que estoy en el sitio correcto con las vueltas al soltar el embrague".

Estos avances electrónicos han provocado un cambio del pilotaje en Pedrosa, que además ha destacado que la tecnología ha limitado los puntos donde un piloto con talento podía marcar más la diferencia: "Es más difícil marcar diferencias. La aerodinámica y los dispositivos quitan responsabilidad al piloto para gestionar carencias que puede tener la moto acelerando o en estabilidad. Ahora mismo, el piloto se centra en llevar al máximo el potencial que la moto tiene, pero no en controlar tanto lo que la moto podría hacer sin estas ayudas".

No obstante, Pedrosa no quiso quitar mérito a los que encabezan MotoGP en los últimos años: "Los que están siempre más preparados a estar delante, siempre y en cualquier situación lo estarán, Pero, quieras que no, se igualan las diferencias que podría haber".

Según el '26', la principal preocupación del piloto actualmente son los neumáticos: "Ahora mismo, el piloto se centra en otras cosas como sacar el mayor provecho a los neumáticos. Es cierto que, gracias a cierta tecnología como el 'holeshot device' hace que todo el mundo consiga hacer salidas idénticas. Esto permite soltar el embrague en el punto que toca, dar gas casi a tope porque la moto por sí sola ya controla las vueltas y no se levanta. No tienes ni que bajar gas ni usar el freno de atrás para controlar la moto en la salida".

"Todo el mundo consigue hacer esto de manera relativamente fácil, porque la moto lo hace por ti en gran medida. Todo el mundo sale igual, llega a la misma velocidad a la primera curva y no se crean espacios. Antiguamente, si tenías que controlar que la rueda se levantaba, las vueltas que se te caían, si no hacías una buena salida... había diferencias entre un piloto y otro y se creaban espacios que otros pilotos podían aprovechar", concluyó.