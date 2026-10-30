El 'decapitador de Halloween' paseó con la cabeza de su víctima por Huelva: "La gente pensaba que era una broma"

Manuel Jesús confesó ante el juez que mató y decapitó a Cándido Romero, un amigo de la infancia, tras pasar la tarde juntos "tomando cerveza, estupefacientes y fumando crack".

El 31 de octubre de 2020, un hombre sin disfraz y con una bolsa de plástico en la mano causó conmoción en una barriada de Huelva. Dentro de la bolsa había una cabeza humana, lo que inicialmente fue tomado como una broma de Halloween. Sin embargo, la Policía Nacional confirmó que era real. La víctima, Cándido Romero, era conocido en el barrio y había sido asesinado por Manuel Jesús, un amigo de la infancia. Según la declaración de Manuel Jesús, el crimen ocurrió tras una discusión bajo los efectos del alcohol y las drogas. La familia de Cándido, devastada, intenta sobrellevar la pérdida.

El 31 de octubre de 2020 las calles de una barriada de Huelva se llenaron de familias disfrazadas y dispuestas a pasar una tarde 'de miedo'. Sin embargo, entre ellos caminaba un hombre que no llevaba ningún disfraz, pero sí una bolsa de plástico en la mano. Nadie imaginaba lo que llevaba dentro.

"Mi hija se acercó y me dijo que había un tío con una bolsa y una cabeza dentro": cuenta un hombre a Equipo de Investigación, mientras que una mujer recuerda: "Se lo estuvo enseñando a un niño con una señora y le decía: 'Asómate, hijo, que esto es Halloween".

Así, el hombre "paseó con la cabeza por todo el barrio". "Muchos niños salieron alarmados llamando a sus padres para contarles que había un hombre con una cabeza en una bolsa y la gente no se lo creía, pensaba que era una broma de Halloween", señala un testigo al respecto.

Un vecino consiguió fotografiar al hombre de la bolsa, mientras que otro decidió seguirlo. "Lo miré fijamente y me hizo como guiño, en plan broma, (...) y a lo lejos vi que ese hombre le enseñaba la cabeza a un marroquí, y ese chaval se asustó", recuerda el testigo ante Equipo de Investigación.

"Creí que era una cabeza de niña y corrí tras él"

En ese momento, el vecino pensó que "de verdad se trataba de una cabeza". "Creí que era de una niña porque tenía el pelo largo y salí corriendo detrás de él, hasta que lo pillé y tiró la cabeza dentro de la basura", relata, tras lo que llamó a la Policía para alertar de lo ocurrido.

Sobre las 15:00 horas, Javier Velasco, inspector jefe de la Policía Nacional, recibió una llamada en la que se le informaba de que "en la avenida Pio XII había una bolsa de supermercado y en el interior una cabeza humana". "Yo pensé que estábamos en Halloween y con la caracterización y el maquillaje no se distingue una cabeza humana de una irreal".

A pesar de las dudas, su coordinador le confirmó que se trataba de una cabeza humana. "Inmediatamente, nos trasladamos a la avenida Pio XII y encontramos la cabeza a los pies de un contenedor. Me fui a un sitio reservado para comprobar el contenido y al abrir la bolsa me encontré con ella", indica el inspector jefe a Equipo de Investigación.

Quién era Cándido, la víctima del crimen

La víctima era Cándido Romero, un vecino del barrio de toda la vida de 50 años. "Estuvo trabajando en un a fábrica, pero luego cayó en los vicios", subraya una vecina de la víctima, quien conocía a Cándido "desde niño". "Era una gran persona. Para lo que fuera estaba el primero", manifiesta un joven, tras lo que destaca que el hombre "era un manitas, amigo de sus amigos y no tenía maldad".

La familia de Cándido prefiere no hablar públicamente del crimen, pero su abogado, Marcos García Montes revela que la familia de la víctima está "con un rebrote psicopatológico grave, porque en estos temas de víctimas por delitos violentos tienen dos duelos; primero, conocer que a su tío le han asesinado, y en segundo lugar, y es lo más desagradable, la forma en que se produce". "Ellos intentan reconducir su vida, no olvidarse de Cándido, sino dejarlo un poco en el arcano, aparcado y no quieren que esto vuelva otra vez a reproducirse", declara el abogado.

Cándido llevaba toda su vida en el barrio. Y conocía al hombre que acabaría asesinándolo. De hecho, eran "amigos de la infancia", tal y como apunta el letrado Marcos García Montes.

La declaración del autor del crimen ante el juez

Tres días después del crimen, el 3 de noviembre de 2020, Manuel Jesús, también conocido como el 'decapitador de Halloween' declaró ante el juez y dio su versión de los hechos: "Esa tarde estuvimos tomando cerveza, estupefacientes y fumábamos crack".

"Tomó cerveza, tomó pastillas y le dio valor para decirme que se follaba a mi hermana cada vez que le daba la gana y sacó una foto en el celular de mi sobrina y empezó a masturbarse. Yo le decía que por qué me hacía eso cuando éramos amigos de toda la vida y lamentablemente me nublé y perdí el espacio, el tiempo y el lugar", afirmó ante el magistrado.

Fue en el momento en el que "la víctima fue a la nevera a coger otra litrona, cuando Manuel Jesús se levantó por detrás, cogió el armazón de un calentador de hierro y le dio un golpe muy fuerte por el que lo mata en el acto", tal y como señala Javier Pérez Minaya, juez de instrucción.

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