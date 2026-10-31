Comercios blindados ante la amenaza de Blocus por Halloween: Barcelona activa la máxima alerta y en Madrid tapian los escaparates

Los detalles Multitud de tiendas han tomado medidas preventivas ante los avisos de la organización. Los Mossos han activado un dispositivo de nivel 4 en la urbe catalana, algo que tan solo habían hecho en febrero de 2021 por las protestas contra la detención de Pablo Hasél.

Los comercios de varias ciudades españolas, incluyendo Barcelona, Madrid y Valencia, han tomado medidas preventivas ante la amenaza de actos vandálicos por parte del grupo Blocus. Tras los incidentes del 24 de octubre, donde se registraron saqueos y destrozos, los establecimientos han tapiado sus escaparates y reforzado la seguridad. En Barcelona, se activará un dispositivo de seguridad de nivel 4, mientras que en Madrid se desplegarán 1.700 agentes. En Valencia, el dispositivo de seguridad será "contundente" y "flexible". Las autoridades han detenido a varios miembros de Blocus, incluyendo a su presunto líder, acusado de instigar los disturbios.

Los comercios se preparan ante la amenaza de Blocus. Ante la posibilidad de que las imágenes de Barcelona se repitan una semana después en diversos puntos de España. Tiendas situadas en el centro de ciudades como Madrid, Valencia, Bilbao y la propia urbe catalana han amanecido con los escaparates tapiados en pleno puente de Todos los Santos y Halloween por el temor a saqueos tras los llamamientos a la vandalización que el grupo ha difundido en redes sociales.

Porque los comerciantes no se fían de lo que pueda pasar durante esta jornada y han optado por la prevención. Por blindarse. Por tomar medidas ante la opción de que los saqueos del 24 de octubre vuelvan a pasar. El temor a una repetición del vandalismo que llevó a la detención de 133 personas está presente.

Todo, a pesar del refuerzo de seguridad tanto por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como de las respectivas unidades de Policía Autonómica.

Es en la capital catalana donde se prevé que con mayor probabilidad lo sucedido hace una semana pueda pasar de nuevo, en unas imágenes en donde se vieron saqueos, vehículos destrozados y mobiliario urbano destruido. Ante esto, comercios y establecimientos de las zonas de Plaza Catalunya, Paseo de Gracia y la Diagonal han protegido sus escaparates con planchas de madera y barreras metálicas de forma preventiva.

Además, los Mossos tienen previsto activar un dispositivo de nivel 4, el máximo ante movilizaciones en la vía pública, para evitar que se repita lo del 24 de octubre. La máxima alerta se activó por primera, última y única vez en febrero de 2021, en medio de las protestas contra la detención del rapero Pablo Hasél.

Escaparates tapiados en Madrid

En Madrid, establecimientos ubicados en el corazón de la capital, en calles como Gran Vía, Montera o la conocida como Milla de Oro han tapiado escaparates. El Consistorio va a blindar la ciudad con 1.700 agentes.

Además, la Policía Municipal está prevenida por si hubiera que aumentar algún servicio mientras están en coordinación con la Policía Nacional.

En Valencia, lo mismo. Los comercios del centro han instalado paneles protectores y estudian además si abrir o si adelantar el horario de cierre a las 16:00.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el delegado del Gobierno, Roger Llanes, han anunciado que el dispositivo especial de seguridad ante posibles disturbios este sábado en la ciudad será "contundente", "adecuado" y "flexible" y estará integrado por un número "muy elevado" de efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, agentes de la Unidad Adscrita y seguridad privada.

Una imagen que también se replicará en otras ciudades como Bilbao, Zargoza, Palma, Sevilla o Granada, donde desde Blocus han difundido carteles en redes sociales llamando a estos actos vandálicos.

El presunto líder de Blocus, detenido

Todo, después de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaran varias operaciones que acabaron con una decena de detenidos en Valencia, Bilbao, Málaga o Tenerife. Los arrestados están acusados de instigar a realizar múltiples saqueos, llamando a los jóvenes a secundar la protesta usando armas y también a realizar cócteles molotov. El objetivo, desbordar a los policías que hagan frente a los sabotajes.

Entre los detenidos está el considerado como líder de Blocus en España, al que se ha arrestado en Picanya. La Jefatura de Información de la Guardia Civil acusa a este joven de 20 años de ser "fundador y principal impulsor" del movimiento de carácter violento.

La investigación se inició después de un vídeo difundido en redes sociales en el que un encapuchado llamaba a otros jóvenes a secundar los sabotajes, a imitación de lo sucedido previamente en Francia. "Con las protestas pacíficas no les hacían ni puto caso", afirmó. "No tenemos posibilidad de lograr una vivienda digna, ni siquiera tenemos una buena sanidad. Se ríen en nuestras caras para luego hacer lo que quieren con nuestro dinero", expresó el encapuchado.

La Guardia Civil ha señalado que el arrestado en Picanya tenía como objetivo "dirigir los saqueos en tiempo real" en comercios de varias ciudades que consideraba accesibles durante este sábado, cuando muchos jóvenes tienen previsto celebrar Halloween.

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