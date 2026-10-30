Marc Márquez, sobre correr en Qatar: "Para mí lo prioritario siempre es la vida"

El piloto de Ducati no se pronuncia directamente sobre si quiere ir a correr o no a Qatar, pero ha dejado esa frase.

El mundial de MotoGP sigue sin tomar una decisión sobre si correr o no en Qatar por el conflicto de Oriente Medio. Los pilotos poco a poco se van pronunciando. También Marc Márquez, líder del mundial. Aunque no ha querido responder directamente, sí ha dejado una frase muy clara.

Esto ha dicho el de Ducati en 'AS': "Mira, cuando no puedo decir lo que pienso, no quiero hablar...".

"Cuando no puedo decir lo que pienso, no quiero hablar. Entonces, para expresar una cosa que no es verdad, pues me estoy callado", insiste el piloto de Ducati.

Pero sí deja una frase muy clara sobre lo importante en la vida: "Desde que me pasó lo de la lesión, he entendido que la vida es una y el cuerpo es uno, mientras que carreras y momentos hay muchos. Los puedes buscar, crearlos y disfrutarlos, pero para mí lo prioritario siempre es la vida".

Su mundial

Márquez cree que su trabajo es idéntico al del año pasado, cuando no tuvo rival por el título: "Tampoco es que esté haciendo muchas cosas más que el año pasado. Sí que hay más que el año pasado, pero tampoco muchas más. Pero bueno, un piloto no es sólo su carácter y va muchas veces dependiendo del momento de tensión. De molestias físicas que no tiene por qué saber la gente...".

"Cada vez se nos exige más a los pilotos con menos recompensa, honestamente hablando, y esto para el futuro, para los jóvenes, no se lo deseo. A mí ya que me quiten lo 'bailao'. Tal cual te lo digo, pero yo ahora mismo entro en las guerras justas. Bueno, guerra no es la mejor palabra. En las batallas justas y necesarias. ¿Por qué? Por que tengo mi prioridad, que es una, y estoy en modo centrado y hago lo que a mí me conviene en cada momento para estar yo tranquilo mentalmente", dice para finalizar Márquez.

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